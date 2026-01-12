Micro-Atelier “Lettrine” CDMA Égletons
Micro-Atelier “Lettrine” CDMA Égletons mercredi 4 mars 2026.
Micro-Atelier “Lettrine”
CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-03-04
Faites votre propre lettrine médiévale. .
CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Micro-Atelier “Lettrine”
L’événement Micro-Atelier “Lettrine” Égletons a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières