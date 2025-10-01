Micro Atelier “Vannerie de papier” Égletons

Micro Atelier “Vannerie de papier” Égletons mercredi 1 octobre 2025.

Micro Atelier “Vannerie de papier”

Centre de découverte du Moyen Age Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01

Initiez-vous à l’art de la vannerie en revisitant cette pratique ancestrale avec des matériaux modernes et accessibles ! Inspiré des savoir-faire traditionnels issus de la culture de Sedang, au Vietnam, cet atelier ludique propose aux participants de réaliser un tissage en papier. .

Centre de découverte du Moyen Age Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66

English : Micro Atelier “Vannerie de papier”

German : Micro Atelier “Vannerie de papier”

Italiano :

Espanol : Micro Atelier “Vannerie de papier”

L’événement Micro Atelier “Vannerie de papier” Égletons a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières