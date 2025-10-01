Micro Atelier “Vannerie de papier” Égletons
Centre de découverte du Moyen Age Égletons Corrèze
Initiez-vous à l’art de la vannerie en revisitant cette pratique ancestrale avec des matériaux modernes et accessibles ! Inspiré des savoir-faire traditionnels issus de la culture de Sedang, au Vietnam, cet atelier ludique propose aux participants de réaliser un tissage en papier. .
Centre de découverte du Moyen Age Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66
