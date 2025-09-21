Micro-ateliers artistiques – Centre d’art contemporain de lacoux Centre d’art contemporain Lacoux Plateau d’Hauteville

Micro-ateliers artistiques – Centre d’art contemporain de lacoux Centre d’art contemporain Lacoux Plateau d’Hauteville dimanche 21 septembre 2025.

Micro-ateliers artistiques – Centre d’art contemporain de lacoux Dimanche 21 septembre, 14h00 Centre d’art contemporain Lacoux Ain

Prix libre – Matériel fournis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le Centre d’art contemporain de lacoux propose plusieurs micro-ateliers autour des expositions actuelles.

Suite à la visite de l’exposition, vous pourrez expérimenter les techniques « d’enneigement » de Linda Sanchez, ou bien réaliser des œuvres colorées à la manière de Ludovic Boulard Le Fur.

Avec quelques outils simples, et un peu de lâcher-prise, venez partager un moment convivial dans le jardin du Cacl.

Centre d’art contemporain Lacoux Lacoux, 01110 Plateau d’Hauteville 01110 Hauteville-Lompnes Ain Auvergne-Rhône-Alpes http://cacl.info

Le Centre d’art contemporain de lacoux propose plusieurs micro-ateliers autour des expositions actuelles.

©Linda Sanchez