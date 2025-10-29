Micro Bibli & Ecran géant LALANNE-TRIE Lalanne-Trie
LALANNE-TRIE Cinéma Le Lalano Maison de la Communica Lalanne-Trie Hautes-Pyrénées
Début : 2025-10-29 10:00:00
fin : 2025-10-29
2025-10-29
Projection du film d’animation L’ODYSSÉE DE CHOUM, précédée de la lecture de courtes histoires par l’association La Garouste et sa Micro Bibli.
LALANNE-TRIE Cinéma Le Lalano Maison de la Communica Lalanne-Trie 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 87 97 35 51 lelalano@yahoo.fr
English :
Screening of the animated film L?ODYSSÉE DE CHOUM, preceded by a reading of short stories by the association La Garouste and its Micro Bibli.
German :
Vorführung des Animationsfilms L?ODYSSÉE DE CHOUM, gefolgt von einer Lesung von Kurzgeschichten durch den Verein La Garouste und seine Micro Bibli.
Italiano :
Proiezione del film d’animazione L?ODYSSÉE DE CHOUM, preceduta da una lettura di racconti dell’associazione La Garouste e del suo Micro Bibli.
Espanol :
Proyección de la película de animación L’ODYSSÉE DE CHOUM, precedida de una lectura de cuentos de la asociación La Garouste y de su Micro Bibli.
