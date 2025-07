Micro-blabla Camille Claudel Sablé-sur-Sarthe

Profitez d’un temps convivial de médiation au sein du musée numérique, à la découverte de l’artiste Camille Claudel ! Découvrez des anecdotes sur sa vie, ses combats, et quelques-unes de ses sculptures les plus emblématiques.

Accès libre et gratuit Public ado/adulte Durée 30 min .

8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 50 00 micro-folie@sablesursarthe.fr

English :

Enjoy a convivial mediation session in the digital museum, as you discover the artist Camille Claudel! Discover anecdotes about her life, her struggles, and some of her most emblematic sculptures.

German :

Entdecken Sie die Künstlerin Camille Claudel bei einer gemütlichen Vermittlungsstunde im digitalen Museum! Erfahren Sie Anekdoten über ihr Leben, ihre Kämpfe und einige ihrer symbolträchtigsten Skulpturen.

Italiano :

Approfittate di una sessione di mediazione amichevole nel museo digitale per scoprire l’artista Camille Claudel! Scoprite gli aneddoti sulla sua vita, le sue lotte e alcune delle sue sculture più emblematiche.

Espanol :

Aproveche una agradable sesión de mediación en el museo digital para descubrir a la artista Camille Claudel Descubra anécdotas sobre su vida, sus luchas y algunas de sus esculturas más emblemáticas.

