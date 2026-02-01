Micro-Blabla focus collection Pays de la Loire Sablé-sur-Sarthe

Micro-Blabla focus collection Pays de la Loire

8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2026-02-07 11:00:00

fin : 2026-02-07 11:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Trois œuvres. Trente minutes. Une plongée dans la richesse artistique des Pays de la Loire. Lalie vous propose une sélection d’oeuvres du territoire, vous guide, explique et révèle ce qui rend ces œuvres uniques. Un moment pour regarder, comprendre et partager vos impressions autour de l’art..

.

8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 50 00 micro-folie@sablesursarthe.fr

English :

Three works. Thirty minutes. A plunge into the artistic wealth of Pays de la Loire. Lalie offers you a selection of works from the region, guiding you, explaining and revealing what makes these works unique. A moment to look, understand and share your impressions of art…

