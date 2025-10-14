Micro-Blabla Regards sur la Mode

8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-04-04 11:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Une plongée dans l’univers de la mode et du textile à travers le regard des artistes.. En 30 minutes, accompagnés par Lalie, explorez textures, formes et styles, et laissez-vous surprendre par ce que chaque création révèle. Un moment simple et chaleureux pour partager vos impressions sur les œuvres

En 30 minutes, accompagnés par Lalie, explorez textures, formes et styles, et laissez-vous surprendre par ce que chaque création révèle.

Un moment simple et chaleureux pour partager vos impressions sur les œuvres du musée. .

8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 50 00 micro-folie@sablesursarthe.fr

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English :

A plunge into the world of fashion and textiles through the eyes of artists… In 30 minutes, accompanied by Lalie, explore textures, shapes and styles, and let yourself be surprised by what each creation reveals. A simple, warm moment to share your impressions of the works

L’événement Micro-Blabla Regards sur la Mode Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-03-26 par CDT72