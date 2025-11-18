Micro-Blocs : La tour de l’Horloge au cube ! La Confluence Auxerre
Micro-Blocs : La tour de l’Horloge au cube ! La Confluence Auxerre vendredi 12 décembre 2025.
Micro-Blocs : La tour de l’Horloge au cube ! Vendredi 12 décembre, 16h30 La Confluence Yonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-12T16:30:00 – 2025-12-12T18:30:00
Fin : 2025-12-12T16:30:00 – 2025-12-12T18:30:00
Micro-Blocs : la Tour de l’Horloge d’Auxerre prend vie dans Minecraft
Un projet original est en cours à Auxerre : la reproduction de la Tour de l’Horloge, monument emblématique du centre-ville, dans l’univers du jeu vidéo Minecraft.
Imaginé et porté par Microscope, Micro-Blocs s’inscrit dans le cadre du contrat de ville et du dispositif national « C’est mon patrimoine ! ».
Bloc par bloc, les participants découvrent l’histoire et l’architecture du monument et collaborent pour redonner vie à la Tour de l’Horloge dans un espace virtuel.
Bien plus qu’une activité ludique, Micro-Blocs allie pédagogie, culture et numérique, tout en valorisant la coopération et la créativité des jeunes.
Nous vous invitons à découvrir leur travail lors d’un temps de valorisation et de présentation :
le jeudi 12 décembre, de 16h30 à 18h30,
à La Confluence – Espace d’accueil et d’animation,
16 avenue de la Résistance, 89000 Auxerre.
Une occasion unique de rencontrer les jeunes, d’explorer leurs créations et de voir comment patrimoine et jeu-vidéo se rencontrent dans ce projet innovant.
La Confluence 16 Avenue de la Resistance, 89000, Auxerre Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté Espace d’accueil et d’animation, quartier Rive-Droite
Événement de C’est mon patrimoine 2025
©Microscope