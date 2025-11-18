Micro-Blocs : La tour de l’Horloge au cube ! La Confluence Auxerre

Micro-Blocs : La tour de l’Horloge au cube ! Vendredi 12 décembre, 16h30 La Confluence Yonne

Entrée libre

Micro-Blocs : la Tour de l’Horloge d’Auxerre prend vie dans Minecraft

Un projet original est en cours à Auxerre : la reproduction de la Tour de l’Horloge, monument emblématique du centre-ville, dans l’univers du jeu vidéo Minecraft.

Imaginé et porté par Microscope, Micro-Blocs s’inscrit dans le cadre du contrat de ville et du dispositif national « C’est mon patrimoine ! ».

Bloc par bloc, les participants découvrent l’histoire et l’architecture du monument et collaborent pour redonner vie à la Tour de l’Horloge dans un espace virtuel.

Bien plus qu’une activité ludique, Micro-Blocs allie pédagogie, culture et numérique, tout en valorisant la coopération et la créativité des jeunes.

Nous vous invitons à découvrir leur travail lors d’un temps de valorisation et de présentation :

le jeudi 12 décembre, de 16h30 à 18h30,

à La Confluence – Espace d’accueil et d’animation,

16 avenue de la Résistance, 89000 Auxerre.

Une occasion unique de rencontrer les jeunes, d’explorer leurs créations et de voir comment patrimoine et jeu-vidéo se rencontrent dans ce projet innovant.

La Confluence 16 Avenue de la Resistance, 89000, Auxerre Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté Espace d’accueil et d’animation, quartier Rive-Droite

Événement de C’est mon patrimoine 2025

©Microscope