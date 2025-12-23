Micro-briques, Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-01-09 09:00:00
fin : 2026-01-09 12:00:00
2026-01-09
Ouverture de saison culturelle médiathèque. Exposition de Michel et Fred.
Un univers miniature où la précision rencontre la créativité !
Les micro-briques, deux fois plus petites que les célèbres briques danoises, offrent aux constructeurs un terrain d’expression d’une grande finesse. Cette échelle réduite permet de reproduire des formes complexes dans de petits volumes.
Laissez-vous emporter dans un monde miniature réunissant architecture, personnages et animaux. .
Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
