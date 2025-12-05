Micro-célébration Auguste Rodin Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

Micro-célébration Auguste Rodin

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Lors des Micro Célébrations, nous commémorons la naissance, le décès d’un artiste, d’un courant ou d’une période.

Nous rendrons hommage à Auguste Rodin, sculpteur de renom dont nous commémorons les 185 ans de la naissance en 2025. .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfolie@ville-gueret.fr

English : Micro-célébration Auguste Rodin

L’événement Micro-célébration Auguste Rodin Guéret a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Grand Guéret