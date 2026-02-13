Micro-Ciné : Princes et Princesses, de Michel Ocelot, Palais Ducal, Nevers

Micro-Ciné : Princes et Princesses, de Michel Ocelot Samedi 14 février, 16h30 Palais Ducal Nièvre

Familles, dès 6 ans – Gratuit, sur inscription. Lieu de RDV : Palais ducal – Salle Chalandre

Début : 2026-02-14T16:30:00+01:00 – 2026-02-14T17:30:00+01:00

Suite de six contes en théâtre d’ombre. Deux enfants curieux se retrouvent tous les soirs dans un cinéma désaffecte et, avec l’aide d’un vieux technicien, ils inventent et se déguisent puis vivent des histoires dont ils sont les héros : « la Princesse des diamants » ; « le Garçon des figues » ; « la Sorcière » ; « le Manteau de la vieille dame » ; « la Reine cruelle » ; « Princes et princesses ».

Palais Ducal 1 rue Sabatier Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Dans le cadre de Micro-Folie au Palais ducal cinéma jeune public

Les Armateurs productions