Micro Comedy 360° Warehouse Nantes

Micro Comedy 360° Warehouse Nantes jeudi 16 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-16 19:00 – 22:00

Gratuit : non 25,99€ Tout public

Un véritable retour aux sources pour une édition unique à ne surtout pas manquer.? Le temps d’une soirée, le Warehouse se transforme en Comedy Club à 360°.Seulement 360 places disponibles… et comme toujours, ça affiche complet à chaque édition ! Au programme :? 6 humoristes sur une scène inédite? De quoi boire & manger? Plus d’une heure de rire non-stop dans une ambiance incroyable Pour lancer cette nouvelle saison comme il se doit, un plateau 5 étoiles vous attend :? SEBASTIAN MARX? CABCAB? WILLIAM PILET? EMMA DE FOUCAUD? ANTOINE SENTENAC? YOAN BERTETTO

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/micro-comedy-360deg