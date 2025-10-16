Micro Comedy 360° Warehouse Nantes

Micro Comedy 360° Warehouse Nantes jeudi 16 octobre 2025.

Micro Comedy 360° Jeudi 16 octobre, 19h00 Warehouse Loire-Atlantique

25,99€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-16T19:00:00 – 2025-10-16T22:00:00

Fin : 2025-10-16T19:00:00 – 2025-10-16T22:00:00

Un véritable retour aux sources pour une édition unique à ne surtout pas manquer.

✨ Le temps d’une soirée, le Warehouse se transforme en Comedy Club à 360°.

Seulement 360 places disponibles… et comme toujours, ça affiche complet à chaque édition !

Au programme :

▸ 6 humoristes sur une scène inédite

▸ De quoi boire & manger

▸ Plus d’une heure de rire non-stop dans une ambiance incroyable

Pour lancer cette nouvelle saison comme il se doit, un plateau 5 étoiles vous attend :

▸ SEBASTIAN MARX

▸ CABCAB

▸ WILLIAM PILET

▸ EMMA DE FOUCAUD

▸ ANTOINE SENTENAC

▸ YOAN BERTETTO

Warehouse 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.warehouse-nantes.fr/event/micro-comedy-360deg »}]

Le Micro Comedy Club revient là où tout a commencé : au Warehouse, berceau du Micro Comedy 360°. Humour Micro Comedy