Micro Comedy 360° Warehouse Nantes
25,99€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-16T19:00:00 – 2025-10-16T22:00:00
Fin : 2025-10-16T19:00:00 – 2025-10-16T22:00:00
Un véritable retour aux sources pour une édition unique à ne surtout pas manquer.
✨ Le temps d’une soirée, le Warehouse se transforme en Comedy Club à 360°.
Seulement 360 places disponibles… et comme toujours, ça affiche complet à chaque édition !
Au programme :
▸ 6 humoristes sur une scène inédite
▸ De quoi boire & manger
▸ Plus d’une heure de rire non-stop dans une ambiance incroyable
Pour lancer cette nouvelle saison comme il se doit, un plateau 5 étoiles vous attend :
▸ SEBASTIAN MARX
▸ CABCAB
▸ WILLIAM PILET
▸ EMMA DE FOUCAUD
▸ ANTOINE SENTENAC
▸ YOAN BERTETTO
Warehouse 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
Le Micro Comedy Club revient là où tout a commencé : au Warehouse, berceau du Micro Comedy 360°. Humour Micro Comedy