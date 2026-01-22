Micro-conf Classique ! Meymac
jeudi 12 février 2026.
6 Place de l'Église Meymac Corrèze
Gratuit
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-12
2026-02-12
Oubliez vos préjugés … et révisez votre classique ! De Beethoven à Stravinsky, venez découvrir des chefs d’oeuvre de la musique classique.
6 Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 19 90 microfolie@meymac.fr
