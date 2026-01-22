Micro-conf Classique ! Meymac

Micro-conf Classique !

6 Place de l'Église Meymac Corrèze

Gratuit

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

2026-02-12

Oubliez vos préjugés … et révisez votre classique ! De Beethoven à Stravinsky, venez découvrir des chefs d’oeuvre de la musique classique.

+33 5 55 46 19 90 microfolie@meymac.fr

