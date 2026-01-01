Micro-conf’ et Atelier Lumières sur Van Gogh! Petit Foyer Saint-Cyprien
Micro-conf’ et Atelier Lumières sur Van Gogh! Petit Foyer Saint-Cyprien samedi 24 janvier 2026.
Micro-conf’ et Atelier Lumières sur Van Gogh!
Petit Foyer 40 rue du priolat Saint-Cyprien Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Lumière sur Van Gogh
Samedi 24 janvier
10h: ateliers -Dessins à la manière de Van Gogh et mémory-A la bibliothèque de Saint Cyprien
18h: Microconf’ & lecture -Petits secrets d’un grand tableau l’église d’Auvers-sur-Oise au Petit Foyer
21h: Rencontre littéraire -Avec Bruno Vouter
Lumière sur Van Gogh
Samedi 24 janvier
10h: ateliers -Dessins à la manière de Van Gogh et mémory-A la bibliothèque de Saint Cyprien
18h: Microconf’ & lecture -Petits secrets d’un grand tableau l’église d’Auvers-sur-Oise au Petit Foyer
21h: Rencontre littéraire -Avec Bruno Vouters, auteur de l’étonnante aventure Maboules de van Gogh au Petit Foyer
Gratuit sur réservation au 05 53 28 66 00 ou julia.babylon@ccvdfb.fr .
Petit Foyer 40 rue du priolat Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 28 66 00 julia.babylon@ccvdfb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Micro-conf’ et Atelier Lumières sur Van Gogh!
Van Gogh in the spotlight
Saturday January 24th
10 a.m.: Workshops -Drawings in the manner of Van Gogh and memorabilia-A la bibliothèque de Saint Cyprien
6pm: Microconf’ & lecture -Petits secrets d’un grand tableau l’église d’Auvers-sur-Oise-at the Petit Foyer
9pm: Rencontre littéraire -With Bruno Vouter
L’événement Micro-conf’ et Atelier Lumières sur Van Gogh! Saint-Cyprien a été mis à jour le 2025-12-29 par Périgord Noir Vallée Dordogne