Micro-conf’ et Atelier Où sont les femmes ? Petit Foyer Saint-Cyprien

Petit Foyer 40 rue du priolat Saint-Cyprien Dordogne

Rdv à 13h30 au petit foyer

Micro conférence et atelier Où sont les femmes ?

Dans le cadre d’octobre rose, la Micro Folie s’engage à sa manière en mêlant sensibilisation et création artisitique. Venez découvrir comment l’art a dépeint la féminité et comment cette vision a évolué au fil du temps.

Rendez-vous à 13h30 au petit foyer de Saint-Cyprien. Animation gratuite.

Réservations 05 53 28 66 00 .

Petit Foyer 40 rue du priolat Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 28 66 00 julia.babylon@ccvdfb.fr

English : Micro-conf’ et Atelier Où sont les femmes ?

Micro-conference and workshop: Where are the women?

As part of pink October, La Micro Folie is getting involved in its own way, combining awareness-raising and artistic creation. Come and discover how art has portrayed femininity and how this vision has evolved over time.

Meet at 1.30pm in the Petit Foyer

German : Micro-conf’ et Atelier Où sont les femmes ?

Mikrokonferenz und Workshop: Wo sind die Frauen?

Im Rahmen des rosa Oktobers engagiert sich die Micro Folie auf ihre Weise, indem sie Sensibilisierung und künstlerisches Schaffen miteinander verbindet. Entdecken Sie, wie die Kunst die Weiblichkeit dargestellt hat und wie sich diese Sichtweise im Laufe der Zeit entwickelt hat.

Treffpunkt um 13:30 Uhr im kleinen Foyer

Italiano :

Micro conferenza e workshop: dove sono le donne?

Nell’ambito dell’ottobre rosa, Micro Folie si fa coinvolgere a modo suo, unendo la sensibilizzazione alla creazione artistica. Venite a scoprire come l’arte ha rappresentato la femminilità e come questa visione si è evoluta nel tempo.

Appuntamento alle 13.30 nel petit foyer

Espanol : Micro-conf’ et Atelier Où sont les femmes ?

Micro conferencia y taller: ¿Dónde están las mujeres?

En el marco del octubre rosa, Micro Folie se implica a su manera combinando la sensibilización con la creación artística. Venga a descubrir cómo el arte ha retratado la feminidad y cómo ha evolucionado esta visión a lo largo del tiempo.

Cita a las 13h30 en el pequeño vestíbulo

