Micro-conf Impressionnisme Meymac jeudi 12 mars 2026.
6 Place de l’Église Meymac Corrèze
2026-03-12
Les oeuvres des peintres impressionnistes sont appréciées dans le monde entier. Mais il n’en fut pas toujours ainsi ! Plongez dans l’univers de ce mouvement pictural à travers une sélection d’oeuvres.
6 Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 19 90 microfolie@meymac.fr
English : Micro-conf Impressionnisme
