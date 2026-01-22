Micro-conf Impressionnisme Meymac

Micro-conf Impressionnisme

6 Place de l’Église Meymac Corrèze

Gratuit

Gratuit

12 mars 2026

fin : 2026-03-12

2026-03-12

Les oeuvres des peintres impressionnistes sont appréciées dans le monde entier. Mais il n’en fut pas toujours ainsi ! Plongez dans l’univers de ce mouvement pictural à travers une sélection d’oeuvres.

6 Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 19 90 microfolie@meymac.fr

