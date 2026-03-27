Micro-conférence et construction collective de nichoirs La Lisière Librairie du Dehors Aubeterre-sur-Dronne
Micro-conférence et construction collective de nichoirs La Lisière Librairie du Dehors Aubeterre-sur-Dronne mercredi 15 avril 2026.
Micro-conférence et construction collective de nichoirs
La Lisière Librairie du Dehors 3 rue Barbecane Aubeterre-sur-Dronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 15:00:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Micro-conférence et construction collective de nichoirs avec Thierry Laversin.
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La Lisière Librairie du Dehors 3 rue Barbecane Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 83 18 82 contact@aubeterrelibrairie.com
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English : Micro-conférence et construction collective de nichoirs
Short talk and group birdbox-building session with Thierry Laversin.
L’événement Micro-conférence et construction collective de nichoirs Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme du Sud Charente
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