Micro-conférence L’amour libertin au XVIIIe siècle Micro-Folie Bias

Micro-conférence L’amour libertin au XVIIIe siècle

Micro-Folie 10 avenue Serge Dubois Bias Lot-et-Garonne

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Au siècle des Lumières, les esprits s’éclairent et la peinture s’enflamme ! Au travers des œuvres de Fragonard et Boucher, venez explorer les passions et les scandales de la société libertine du 18e siècle.

Réservation conseillée.

Micro-Folie 10 avenue Serge Dubois Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 96 01 culture.microfolie@mairie-de-bias.fr

English : Micro-conférence L’amour libertin au XVIIIe siècle

During the Age of Enlightenment, minds were enlightened and painting was set ablaze! Through the works of Fragonard and Boucher, explore the passions and scandals of 18th-century libertine society.

Reservations recommended.

L’événement Micro-conférence L’amour libertin au XVIIIe siècle Bias a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Villeneuve Vallée du Lot