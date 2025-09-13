Micro-conférence- L’architecture à la Micro-Folie Saint-Loup-Lamairé

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

La Micro-Folie Vallée du Thouet est un espace culturel innovant qui propose un musée numérique, des ateliers d'arts plastiques et des activités au Fablab. Ce samedi 13 septembre, une micro conférence sur le thème de l'architecture est proposée.Partez à la découverte de bâtiments iconiques et plongez dans l'histoire fascinante de leur architecture. À travers différents édifices, explorez les grands mouvements architecturaux et leur évolution. Rendez-vous à la Micro-Folie, au 32 rue de la Grille, à 15 h.

Gratuit

Informations au 05.86.30.10.61 ou sur micro-folie@saint-loup-lamaire.fr .

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 micro-folie@saint-loup-lamaire.fr

Micro-conférence- L'architecture à la Micro-Folie

Micro-conférence- L'architecture à la Micro-Folie

