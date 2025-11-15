Micro conférence le cirque dans l’art Saint-Loup-Lamairé

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

La Micro-Folie Vallée du Thouet est un espace culturel innovant proposant un musée numérique, des ateliers d’arts plastiques et des activités au Fablab. Plongez dans l’univers du cirque vu par les artistes le cirque miniature et poétique d’Alexander Calder, les scènes lumineuses de Georges Seurat et les spectacles en apesanteur de Yoann Bourgeois. Une séance pour explorer les liens entre art et spectacle vivant est proposé à 15 h, à partir de 8 ans. En novembre, dans les casques de réalité virtuelle, vivez Dear Angelica, un court métrage poétique où la peinture s’anime à 360°. Découvrez aussi, les collections Sport et Auvergne Rhône-Alpes, entre énergie olympique et savoir-faire textile. La visite libre du musée et les casque de réalité virtuelle, sont accessibles lors des horaires d’ouverture, les mercredis et vendredi, de 14 h à 17 h et le samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. .

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 micro-folie@saint-loup-lamaire.fr

