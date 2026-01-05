Micro-Conférence les victimes du bombardement du 19 juin 1940 Salle Marcel Desprez Bourganeuf
Salle Marcel Desprez Mairie Bourganeuf Creuse
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Micro conférence les victimes du bombardement du 19 juin 1940 *
par Mme Greminger.
Séance de dédicace par Mme Deslande Marie, morte sous les bombes à Guéret en juin 1940 .
Gratuit .
Salle Marcel Desprez Mairie Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 39 29 poledesenergies@bourganeuf.fr
