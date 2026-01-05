Micro-Conférence les victimes du bombardement du 19 juin 1940 Salle Marcel Desprez Bourganeuf

Micro-Conférence les victimes du bombardement du 19 juin 1940

Salle Marcel Desprez Mairie Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Micro conférence les victimes du bombardement du 19 juin 1940 *

par Mme Greminger.

Séance de dédicace par Mme Deslande Marie, morte sous les bombes à Guéret en juin 1940 .

Gratuit .

Salle Marcel Desprez Mairie Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 39 29 poledesenergies@bourganeuf.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Micro-Conférence les victimes du bombardement du 19 juin 1940

L’événement Micro-Conférence les victimes du bombardement du 19 juin 1940 Bourganeuf a été mis à jour le 2026-01-02 par Creuse Tourisme