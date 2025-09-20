Micro-conférence : voyage au cœur du sténopé : une autre façon de voir Maison du Patrimoine Fécamp

Micro-conférence : voyage au cœur du sténopé : une autre façon de voir Samedi 20 septembre, 15h00 Maison du Patrimoine Seine-Maritime

Durée 30 min.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Samedi 20 septembre à 15h micro-conférence par Bruno Carrez : Voyage au cœur du sténopé : une autre façon de voir.

L’Association « Fécamp l’Incomparable » vous invite à une micro-conférence sensible et captivante autour de deux objets emblématiques de l’histoire de l’image : la chambre noire, connue depuis l’Antiquité et utilisée par les savants et artistes de la Renaissance, et le sténopé, son héritier minimaliste apparu avec les débuts de la photographie au XIXe siècle.

En retraçant leur évolution jusqu’au sténopé contemporain, cette rencontre vous propose une traversée de l’histoire des sciences, de l’art et de la perception visuelle. Car derrière ce minuscule trou qui capte la lumière se cache une autre manière de voir : lente, inversée, sans artifice. Une photographie naturelle, directe, qui nous invite à repenser notre regard à l’heure de l’instantané numérique.

Maison du Patrimoine 10 rue des Forts, 76400 Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie 02 35 10 60 96 http://www.ville-fecamp.fr Ancien Hôtel du Grand Cerf (XVIe – XIXe siècles) devenue Maison du Patrimoine (service Archives Patrimoine Ville d’art et d’histoire, direction des affaires culturelles) En face de l’Abbatiale de la Ste-Trinité

Bruno Carrez