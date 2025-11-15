Micro-découverte Du bois au son Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque

Pars à la découverte des instruments fabriqués en bois leurs matériaux, leurs origines et les artisans qui les façonnent. Suivie par un atelier de fabrication d’un bâton de pluie à décorer et à faire résonner.

Pars à la découverte des instruments fabriqués en bois leurs matériaux, leurs origines et les artisans qui les façonnent.

✎ Suivis par un atelier de fabrication d’un bâton de pluie à décorer et à faire résonner.

Sur réservation (gratuit/ à partir de 7 ans)

Les ateliers se réservent de préférence quelques jours à l’avance mais, si l’envie vous prend le jour même, contactez-nous ! Selon l’organisation de l’atelier (préparation et matériel) et les places disponibles, il est possible de vous accueillir à la dernière minute. .

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie microfolie@pontleveque.fr

English :

Discover instruments made of wood: their materials, origins and the craftsmen who make them. Followed by a workshop to make a rain stick, decorate it and make it resonate.

German :

Entdecke Instrumente, die aus Holz hergestellt werden: ihre Materialien, ihre Herkunft und die Handwerker, die sie herstellen. Anschließend folgt ein Workshop, in dem du einen Regenstab herstellst, den du verzieren und zum Klingen bringen kannst.

Italiano :

Scoprite gli strumenti in legno: i loro materiali, le loro origini e gli artigiani che li realizzano. Seguirà un laboratorio per costruire un bastone della pioggia, decorarlo e farlo risuonare.

Espanol :

Descubra los instrumentos de madera: sus materiales, sus orígenes y los artesanos que los fabrican. Seguido de un taller para fabricar un palo de lluvia, decorarlo y hacerlo resonar.

