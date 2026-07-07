Micro-découverte : Exposition du moment Place du Palais de Justice Pont-l’Évêque

Informations pratiques

Pont-l’Évêque

Micro-découverte : Exposition du moment

Place du Palais de Justice Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 11:00:00

fin : 2026-11-28 12:30:00

Date(s) :

2026-11-28

Découvre les collections du musée numérique et explore l’histoire de la photographie à travers des ateliers ludiques.

Découvre les collections du musée numérique et explore l’histoire de la photographie à travers des ateliers ludiques.

Viens découvrir l’exposition d’Aline Darras à la Micro-Folie ! Cette artiste photographe s’amuse à transformer des images pour raconter une histoire toute particulière. Pour l’occasion, un atelier te permet de transférer tes photos sur des supports très originaux. Pense à prendre tes photos le jour J ou à les envoyer au moment de la réservation !

Sur réservation (gratuit/ à partir de 7 ans) :

Les ateliers se réservent de préférence quelques jours à l’avance mais, si l’envie vous prend le jour même, contactez nous ! Selon l’organisation de l’atelier (préparation et matériel) et les places disponibles, il est possible de vous accueillir à la dernière minute. .

Place du Palais de Justice Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 89 33 microfolie@pontleveque.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Micro-découverte : Exposition du moment

Discover the digital museum’s collections and explore the history of photography through fun workshops.

L’événement Micro-découverte : Exposition du moment Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Terre d’Auge Tourisme