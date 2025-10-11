Micro-découverte Graver dans le bois Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque

Micro-découverte Graver dans le bois

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2025-10-11 11:00:00

fin : 2025-10-11 12:30:00

Découvre la gravure sur bois, une technique artistique qui a aussi marqué l’histoire de l’imprimerie.

Découvre la gravure sur bois, une technique artistique qui a aussi marqué l’histoire de l’imprimerie.

✎ Suivis par un atelier de pyrogravure, où chacun pourra créer son motif gravé directement dans le bois.

Sur réservation (gratuit/ à partir de 7 ans)

Les ateliers se réservent de préférence quelques jours à l’avance mais, si l’envie vous prend le jour même, contactez-nous ! Selon l’organisation de l’atelier (préparation et matériel) et les places disponibles, il est possible de vous accueillir à la dernière minute. .

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie microfolie@pontleveque.fr

English :

Discover wood engraving, an artistic technique that also marked the history of printing.

German :

Entdecke den Holzschnitt, eine künstlerische Technik, die auch die Geschichte des Buchdrucks geprägt hat.

Italiano :

Scoprite l’incisione su legno, una tecnica artistica che ha segnato anche la storia della stampa.

Espanol :

Descubra el grabado en madera, una técnica artística que también ha dejado su huella en la historia de la imprenta.

