Micro-découverte Graver dans le bois Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque
Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 11:00:00
fin : 2025-10-11 12:30:00
Date(s) :
2025-10-11
Découvre la gravure sur bois, une technique artistique qui a aussi marqué l’histoire de l’imprimerie.
✎ Suivis par un atelier de pyrogravure, où chacun pourra créer son motif gravé directement dans le bois.
Sur réservation (gratuit/ à partir de 7 ans)
Les ateliers se réservent de préférence quelques jours à l’avance mais, si l’envie vous prend le jour même, contactez-nous ! Selon l’organisation de l’atelier (préparation et matériel) et les places disponibles, il est possible de vous accueillir à la dernière minute. .
Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie microfolie@pontleveque.fr
English :
Discover wood engraving, an artistic technique that also marked the history of printing.
German :
Entdecke den Holzschnitt, eine künstlerische Technik, die auch die Geschichte des Buchdrucks geprägt hat.
Italiano :
Scoprite l’incisione su legno, una tecnica artistica che ha segnato anche la storia della stampa.
Espanol :
Descubra el grabado en madera, una técnica artística que también ha dejado su huella en la historia de la imprenta.
