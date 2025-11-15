Micro-découverte Le bois à Noël Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2025-11-15 11:00:00

fin : 2025-11-15 12:30:00

2025-11-15

Découvre les traditions de Noël liées au bois le sapin, le traîneau, les rennes et leurs bois. Suivie par un atelier de fabrication d’un mobile de Noël en bois, à suspendre.

✎ Suivis par un atelier de fabrication d’un mobile de Noël en bois, à suspendre.

Sur réservation (gratuit/ à partir de 7 ans)

Les ateliers se réservent de préférence quelques jours à l’avance mais, si l’envie vous prend le jour même, contactez-nous ! Selon l’organisation de l’atelier (préparation et matériel) et les places disponibles, il est possible de vous accueillir à la dernière minute. .

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie microfolie@pontleveque.fr

English :

Discover Christmas traditions linked to wood: the fir tree, the sleigh, reindeer and their antlers. Followed by a workshop to make a wooden Christmas mobile for hanging.

German :

Entdecke die Weihnachtstraditionen, die mit Holz zu tun haben: den Tannenbaum, den Schlitten, die Rentiere und ihre Geweihe. Anschließend wird ein Workshop zur Herstellung eines Weihnachtsmobils aus Holz zum Aufhängen angeboten.

Italiano :

Scoprite le tradizioni natalizie legate al legno: l’albero di Natale, la slitta, le renne e le loro corna. Seguirà un laboratorio per la realizzazione di un pupazzo di Natale in legno da appendere.

Espanol :

Descubra las tradiciones navideñas asociadas a la madera: el árbol de Navidad, el trineo, los renos y su cornamenta. A continuación, taller de fabricación de un móvil navideño de madera para colgar.

