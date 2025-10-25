Micro-découverte Les épaves de bateaux Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque

Début : 2025-10-25 11:00:00

fin : 2025-10-25 12:30:00

Pars à la découverte des grands navires de l’histoire, entre épaves conservées et reconstructions expérimentales comme celle de la Mora à Honfleur. Suivie par un atelier de fabrication de son propre petit bateau aimanté, capable de naviguer grâce à la force invisible d’un autre aimant.

Pars à la découverte des grands navires de l’histoire, entre épaves conservées et reconstructions expérimentales comme celle de la Mora à Honfleur.

✎ Suivis par un atelier de de fabrication de son propre petit bateau aimanté, capable de naviguer grâce à la force invisible d’un autre aimant.

Sur réservation (gratuit/ à partir de 7 ans)

Les ateliers se réservent de préférence quelques jours à l’avance mais, si l’envie vous prend le jour même, contactez-nous ! Selon l’organisation de l’atelier (préparation et matériel) et les places disponibles, il est possible de vous accueillir à la dernière minute. .

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie microfolie@pontleveque.fr

English :

Discover the great ships of history, from preserved wrecks to experimental reconstructions like the Mora in Honfleur. Followed by a workshop to build your own little magnet boat, capable of sailing thanks to the invisible force of another magnet.

German :

Begib dich auf eine Entdeckungsreise zu den großen Schiffen der Geschichte, zwischen konservierten Wracks und experimentellen Rekonstruktionen wie der Mora in Honfleur. Danach folgt ein Workshop, in dem du dein eigenes kleines Magnetschiff herstellst, das dank der unsichtbaren Kraft eines anderen Magneten navigieren kann.

Italiano :

Scoprite le grandi navi della storia, dai relitti conservati alle ricostruzioni sperimentali come la Mora di Honfleur. Seguirà un laboratorio per realizzare la propria barchetta a calamita, in grado di navigare grazie alla forza invisibile di un altro magnete.

Espanol :

Descubra los grandes barcos de la historia, desde pecios conservados hasta reconstrucciones experimentales como el Mora de Honfleur. Seguido de un taller para fabricar tu propio barquito imantado, capaz de navegar gracias a la fuerza invisible de otro imán.

