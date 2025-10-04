Micro-découverte Maison en pans de bois Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque

Micro-découverte Maison en pans de bois Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque samedi 4 octobre 2025.

Micro-découverte Maison en pans de bois

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 11:00:00

fin : 2025-10-04 12:30:00

Date(s) :

2025-10-04

Micro-découvertes, c’est une présentation d’un thème et un atelier ludique sur les thèmes de l’art, de l’histoire ou de patrimoine.

Découvre des maisons à pans de bois grâce aux œuvres du musée numérique et aux façades emblématiques de Pont-l’Évêque.

✎ Suivis par un atelier pour réaliser une maison en volume à décorer à l’aquarelle.

Sur réservation (gratuit/ à partir de 7 ans)

Les ateliers se réservent de préférence quelques jours à l’avance mais, si l’envie vous prend le jour même, contactez-nous ! Selon l’organisation de l’atelier (préparation et matériel) et les places disponibles, il est possible de vous accueillir à la dernière minute. .

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie microfolie@pontleveque.fr

English : Micro-découvertes Maison en pans de bois

Micro-discoveries is a presentation of a theme and a fun workshop on art, history or heritage.

German : Micro-découvertes Maison en pans de bois

Mikro-Entdeckungen sind eine Präsentation eines Themas und ein spielerischer Workshop zu den Themen Kunst, Geschichte oder Kulturerbe.

Italiano :

Microscoperte è una presentazione di un tema e un laboratorio divertente sull’arte, la storia o il patrimonio.

Espanol :

Microdescubrimientos es la presentación de un tema y un taller lúdico sobre arte, historia o patrimonio.

L’événement Micro-découverte Maison en pans de bois Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2025-09-20 par OT Terre d’Auge Tourisme