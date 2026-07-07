Micro-découverte : Monuments dévoilés Place du Palais de Justice Pont-l’Évêque

Informations pratiques

Pont-l’Évêque

Micro-découverte : Monuments dévoilés

Place du Palais de Justice Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 11:00:00

fin : 2026-10-17 12:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Découvre les collections du musée numérique et explore l’histoire de la photographie à travers des ateliers ludiques.

Découvre les collections du musée numérique et explore l’histoire de la photographie à travers des ateliers ludiques.

Découvre des photos anciennes de monuments toujours debout aujourd’hui, comme la cathédrale Notre-Dame, la tour Eiffel ou la statue de la Liberté ! Tu verras à quoi ils ressemblaient il y a longtemps, bien avant que tu ne sois né. Ensuite réinterprète ces édifices par le dessin pendant un atelier créatif.

Sur réservation (gratuit/ à partir de 7 ans) :

Les ateliers se réservent de préférence quelques jours à l’avance mais, si l’envie vous prend le jour même, contactez nous ! Selon l’organisation de l’atelier (préparation et matériel) et les places disponibles, il est possible de vous accueillir à la dernière minute. .

Place du Palais de Justice Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 89 33 microfolie@pontleveque.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Micro-découverte : Monuments dévoilés

Discover the digital museum’s collections and explore the history of photography through fun workshops.

L’événement Micro-découverte : Monuments dévoilés Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Terre d’Auge Tourisme