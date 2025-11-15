Micro-découverte Peindre sur du bois Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque

Micro-découverte Peindre sur du bois Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque samedi 15 novembre 2025.

Micro-découverte Peindre sur du bois

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 11:00:00

fin : 2025-11-15 12:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Avant l’apparition des toiles, les artistes réalisaient leurs peinture sur bois. Découvrons cette technique ancienne supports, pigments et usages. Suivie par un atelier de transfert photo sur un morceau de bois pensez à apporter vos propres photos en format 10×15.

Avant l’apparition des toiles, les artistes réalisaient leurs peinture sur bois. Découvrons cette technique ancienne supports, pigments et usages.

✎ Suivis par un atelier de transfert photo sur un morceau de bois

⚠ pensez à apporter vos propres photos en format 10×15 (entre 4 et 6, pas de polaroïd), de préférence des duplicata.

Sur réservation (gratuit/ à partir de 7 ans)

Les ateliers se réservent de préférence quelques jours à l’avance mais, si l’envie vous prend le jour même, contactez-nous ! Selon l’organisation de l’atelier (préparation et matériel) et les places disponibles, il est possible de vous accueillir à la dernière minute. .

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie microfolie@pontleveque.fr

English :

Before the advent of canvas, artists painted on wood. Let’s discover this ancient technique: supports, pigments and uses. Followed by a photo transfer workshop on a piece of wood? remember to bring your own 10×15 photos.

German :

Bevor es Leinwände gab, haben Künstler ihre Bilder auf Holz gemalt. Entdecken wir diese alte Technik: Träger, Pigmente und Verwendungszwecke. Danach folgt ein Workshop, in dem Sie Fotos auf ein Stück Holz übertragen. Denken Sie daran, Ihre eigenen Fotos im Format 10×15 mitzubringen.

Italiano :

Prima dell’avvento della tela, gli artisti dipingevano su legno. Scopriamo questa antica tecnica: supporti, pigmenti e usi. Seguirà un laboratorio di trasferimento di foto su un pezzo di legno, ricordando di portare le proprie foto 10×15.

Espanol :

Antes de la llegada del lienzo, los artistas pintaban sobre madera. Descubramos esta antigua técnica: soportes, pigmentos y usos. A continuación, realizaremos un taller de transferencia fotográfica sobre un trozo de madera… recuerde traer sus propias fotos de 10×15.

L’événement Micro-découverte Peindre sur du bois Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2025-09-20 par OT Terre d’Auge Tourisme