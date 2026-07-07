Micro-découverte : Quand la photo s’anime Place du Palais de Justice Pont-l’Évêque
samedi 21 novembre 2026 · Place du Palais de Justice · Pont-l'Évêque
Informations pratiques
Pont-l’Évêque
Micro-découverte : Quand la photo s’anime
Place du Palais de Justice Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 11:00:00
fin : 2026-11-21 12:30:00
Date(s) :
2026-11-21
Découvre les collections du musée numérique et explore l’histoire de la photographie à travers des ateliers ludiques.
Découvre les collections du musée numérique et explore l’histoire de la photographie à travers des ateliers ludiques.
Et si plusieurs photos suffisaient à créer du mouvement ? En prenant une personne qui bouge, photo après photo, puis en les faisant défiler vite, on a l’impression qu’elle s’anime, comme dans un dessin animé ! Découvre ce tour de magie à travers des exemples du musée numérique. Puis, à toi de créer ton propre GIF, à partir de dessins ou de photos !
Sur réservation (gratuit/ à partir de 7 ans) :
Les ateliers se réservent de préférence quelques jours à l’avance mais, si l’envie vous prend le jour même, contactez nous ! Selon l’organisation de l’atelier (préparation et matériel) et les places disponibles, il est possible de vous accueillir à la dernière minute. .
Place du Palais de Justice Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 89 33 microfolie@pontleveque.fr
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English : Micro-découverte : Quand la photo s’anime
Discover the digital museum’s collections and explore the history of photography through fun workshops.
L’événement Micro-découverte : Quand la photo s’anime Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Terre d’Auge Tourisme
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