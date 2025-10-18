Micro-découverte Un monde miniaturisé Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque

Explore l’art de la maquette à travers des bâtiments et des bateaux réalisés avec minutie. Suivie par un atelier de construction d’une petite création en bois à l’aide d’allumettes en bois (spéciale maquette).

✎ Suivis par un atelier de construction d’une petite création en bois à l’aide d’allumettes en bois (spéciale maquette).

Sur réservation (gratuit/ à partir de 7 ans)

Les ateliers se réservent de préférence quelques jours à l’avance mais, si l’envie vous prend le jour même, contactez-nous ! Selon l’organisation de l’atelier (préparation et matériel) et les places disponibles, il est possible de vous accueillir à la dernière minute. .

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie microfolie@pontleveque.fr

English :

Explore the art of model-making with meticulously crafted buildings and boats. Followed by a workshop to build a small wooden creation using wooden matches (special model).

German :

Erkundet die Kunst des Modellbaus anhand von minutiös ausgeführten Gebäuden und Schiffen. Danach folgt ein Workshop, in dem du mithilfe von Holzstreichhölzern (speziell für Modelle) eine kleine Holzkreation baust.

Italiano :

Esplorate l’arte del modellismo con edifici e barche meticolosamente realizzati. Seguirà un laboratorio per costruire una piccola creazione in legno utilizzando fiammiferi di legno (modello speciale).

Espanol :

Explore el arte del modelismo con edificios y barcos minuciosamente elaborados. Seguido de un taller para construir una pequeña creación de madera utilizando cerillas de madera (modelo especial).

