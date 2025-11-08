Micro-découvertes Au coeur du bois Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque
Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque Calvados
Début : 2025-11-08 11:00:00
fin : 2025-11-08 12:30:00
2025-11-08
Plonge dans l’univers des forêts et découvre la richesse du bois, depuis les troncs majestueux jusqu’aux ramures des cerfs. Suivie par un atelier pop-up en papier mettant en scène une petite forêt habitée par un cerf.
✎ Suivis par un atelier pop-up en papier mettant en scène une petite forêt habitée par un cerf.
Sur réservation (gratuit/ à partir de 7 ans)
Les ateliers se réservent de préférence quelques jours à l’avance mais, si l’envie vous prend le jour même, contactez-nous ! Selon l’organisation de l’atelier (préparation et matériel) et les places disponibles, il est possible de vous accueillir à la dernière minute. .
Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie microfolie@pontleveque.fr
English :
Dive into the world of forests and discover the richness of wood, from majestic trunks to deer antlers. Followed by a paper pop-up workshop featuring a small forest inhabited by a deer.
German :
Tauche ein in die Welt der Wälder und entdecke den Reichtum des Holzes, von den majestätischen Stämmen bis zum Geweih der Hirsche. Anschließend folgt ein Papier-Pop-up-Workshop mit einem kleinen Wald, in dem ein Hirsch lebt.
Italiano :
Immergetevi nel mondo delle foreste e scoprite la ricchezza del legno, dai maestosi tronchi alle corna dei cervi. A seguire, un laboratorio pop-up di carta con una piccola foresta abitata da un cervo.
Espanol :
Sumérjase en el mundo de los bosques y descubra la riqueza de la madera, desde los majestuosos troncos hasta la cornamenta de los ciervos. A continuación, un taller pop-up de papel con un pequeño bosque habitado por un ciervo.
