Micro-découvertes Autour du tableau Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque

Micro-découvertes Autour du tableau

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2025-11-15 11:00:00

fin : 2025-11-15 12:30:00

2025-11-15

Explorons l’histoire des cadres, leur apparition, leurs fonctions et la variété de leurs formes. Suivie par un atelier de personnalisation d’un cadre.

✎ Suivis par un atelier de personnalisation d’un cadre.

Sur réservation (gratuit/ à partir de 7 ans)

Les ateliers se réservent de préférence quelques jours à l’avance mais, si l’envie vous prend le jour même, contactez-nous ! Selon l’organisation de l’atelier (préparation et matériel) et les places disponibles, il est possible de vous accueillir à la dernière minute. .

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie microfolie@pontleveque.fr

English :

Let’s explore the history of frames, how they came into being, their functions and the variety of their forms. Followed by a frame customization workshop.

German :

Erforschen wir die Geschichte der Bilderrahmen, ihre Entstehung, ihre Funktionen und die Vielfalt ihrer Formen. Anschließend folgt ein Workshop, in dem ein Rahmen individuell gestaltet wird.

Italiano :

Esploriamo la storia delle cornici, come sono nate, le loro funzioni e la varietà delle loro forme. Seguirà un laboratorio per personalizzare una cornice.

Espanol :

Exploremos la historia de los marcos, cómo surgieron, sus funciones y la variedad de sus formas. A continuación, realizaremos un taller para personalizar un marco.

