Micro-découvertes Les premiers organismes vivants Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque

Début : 2025-07-05 11:00:00

fin : 2025-07-05 12:30:00

2025-07-05

Plonge dans les origines de la vie, à la découverte des premières cellules vivantes dont LUCA, à l’origine de toutes formes de vie.

✎ Suivi par un atelier avec des bulles de peintures

Sur réservation :

Les ateliers se réservent de préférence quelques jours à l’avance mais, si l’envie vous prend le jour même, contactez-nous ! Selon l’organisation de l’atelier (préparation et matériel) et les places disponibles, il est possible de vous accueillir à la dernière minute.

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie microfolie@pontleveque.fr

English : Micro-découvertes Les premiers organismes vivants

Dive into the origins of life, to discover the first living cells, including LUCA, the origin of all forms of life.

? Followed by a bubble-painting workshop

Book in advance:

Workshops are best booked a few days in advance, but if you feel like it on the day, please contact us! Depending on the organization of the workshop (preparation and materials) and the number of places available, we may be able to accommodate you at the last minute.

German : Micro-découvertes Les premiers organismes vivants

Tauche ein in die Ursprünge des Lebens und entdecke die ersten lebenden Zellen, darunter LUCA, der Ursprung aller Lebensformen.

? Anschließend Workshop mit Seifenblasenmalerei

Auf Reservierung :

Die Workshops werden am besten einige Tage im Voraus gebucht, aber wenn Sie am selben Tag noch Lust haben, kontaktieren Sie uns! Je nach Organisation des Workshops (Vorbereitung und Material) und den verfügbaren Plätzen ist es möglich, Sie in letzter Minute zu empfangen.

Italiano :

Immergetevi nelle origini della vita e scoprite le prime cellule viventi, tra cui LUCA, l’origine di tutte le forme di vita.

? Seguito da un laboratorio con bolle di vernice

Solo su prenotazione:

I laboratori sono preferibili se prenotati con qualche giorno di anticipo, ma se ve la sentite il giorno stesso, contattateci! A seconda dell’organizzazione del laboratorio (preparazione e materiali) e del numero di posti disponibili, potremmo essere in grado di accogliervi all’ultimo minuto.

Espanol :

Sumérjase en los orígenes de la vida y descubra las primeras células vivas, incluido LUCA, el origen de todas las formas de vida.

? Seguido de un taller con burbujas de pintura

Sólo con reserva previa:

Los talleres se reservan mejor con unos días de antelación, pero si te apetece el mismo día, ¡no tienes más que ponerte en contacto con nosotros! Dependiendo de la organización del taller (preparación y materiales) y del número de plazas disponibles, es posible que podamos acogerle en el último momento.

