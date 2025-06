Micro-découvertes Les premiers organismes vivants Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque 5 juillet 2025 11:00

Calvados

Micro-découvertes Les premiers organismes vivants Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2025-07-05 11:00:00

fin : 2025-07-05 12:30:00

2025-07-05

Plonge dans les origines de la vie, à la découverte des premières cellules vivantes dont LUCA, à l’origine de toutes formes de vie. Suivi par un atelier avec des bulles de peinture.

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie microfolie@pontleveque.fr

English : Micro-découvertes Les premiers organismes vivants

Dive into the origins of life, discovering the first living cells, including LUCA, the origin of all forms of life. Followed by a bubble-painting workshop.

German : Micro-découvertes Les premiers organismes vivants

Tauche ein in die Ursprünge des Lebens und entdecke die ersten lebenden Zellen, darunter LUCA, die der Ursprung aller Lebensformen ist. Anschließend folgt ein Workshop mit Seifenblasenmalerei.

Italiano :

Tuffatevi nelle origini della vita e scoprite le prime cellule viventi, tra cui LUCA, l’origine di tutte le forme di vita. Seguirà un laboratorio con bolle di colore.

Espanol :

Sumérjase en los orígenes de la vida y descubra las primeras células vivas, incluido LUCA, el origen de todas las formas de vida. Seguido de un taller con burbujas de pintura.

