Micro Disco Espace Culturel Allende ! Mons-en-Barœul

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:30 – 2025-10-04T18:00

Nightclub pour enfants & parents ! DJ, Barmaid, Rollergirl et Videur s’amusent avec les codes de la boîte de nuit, dans un univers flashy et marionnettique !!!

D’abord on se sape !

Tenue correcte exigée par le Videur !

Petite séance photo, cocktail de bienvenue…

And let’s go to the dancefloor !

DJ Puppet prend la main et place au bon son.

Enfin, la rollergirl arrive pour une chorégraphie collective avant quelques minutes de freestyle libératoire !

Alors en piste !

A partir de 3 ans et en famille !

Séances à 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17 et 17h30

Durée 30 mn

Espace Culturel Allende ! avenue Robert Schuman Mons-en-Baroeul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France

Comment ça « faire la teuf » c’est seulement pour les grands ?! lille3000 fiesta

Micro-Disco, La Mécanique du Fluide