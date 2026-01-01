Micro en Main – Scène ouverte Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 15e arrondissement PARIS

Rejoignez l’association SANOU.VA.BIEN pour une scène ouverte où s’accordent les voix singulières et les talents pluriels.

Slam, poésie, rap…

Saisissez le micro, laissez monter le souffle, et faites vibrer votre univers comme une lumière qui cherche son chemin.

Un moment suspendu, tissé de mots, de rythmes et de partages —

à vivre, ensemble, au bord du possible.

Rejoignez SANOU.VA.BIEN pour une scène ouverte où vos mots claquent, vibrent et prennent toute la place!

Le vendredi 30 janvier 2026

de 18h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 15e arrondissement 22 rue de la Saïda 75015 PARIS

+33145303131 https://www.facebook.com/MVAC15e https://www.facebook.com/MVAC15e



