Micro-Expo Étonnantes créatures Micro-Folie de Pont-l'Évêque Pont-l'Évêque 7 juillet 2025 14:30

Calvados

Micro-Expo Étonnantes créatures Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-07-07 14:30:00

2025-09-27 16:30:00

Date(s) :

2025-07-07

Découvrez une exposition tactile dédiée des créatures anciennes et fantastiques. Remontez le fil du temps, des premiers organismes vivants aux monstres d’aujourd’hui, en passant par impressionnants dinosaures et les créatures préhistoriques. Découvrez les liens étonnants entre fossiles et légendes d’animaux fantastiques, à travers une exposition d’objet, dont certains prêtés par le Paléospace de Villers-sur-Mer. Et oui, vous pourrez toucher de véritables fossiles végétaux et des reproductions de crânes de dinosaures !

Une exposition pour les plus grands et les plus petits.

En le concours du Musée Paléosapce de Villers-sur-Mer.

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie microfolie@pontleveque.fr

English : Micro-Expo Étonnantes créatures

Discover a tactile exhibition dedicated to ancient and fantastic creatures. Step back in time, from the first living organisms to the monsters of today, via impressive dinosaurs and prehistoric creatures. Discover the amazing links between fossils and legends of fantastic animals, through an exhibition of objects, some on loan from the Paléospace de Villers-sur-Mer. And yes, you’ll be able to touch real plant fossils and reproductions of dinosaur skulls!

An exhibition for young and old alike.

With the support of Musée Paléosapce, Villers-sur-Mer.

German : Micro-Expo Étonnantes créatures

Entdecken Sie eine taktile Ausstellung, die sich alten und fantastischen Kreaturen widmet. Begeben Sie sich auf eine Zeitreise von den ersten lebenden Organismen über die beeindruckenden Dinosaurier und prähistorischen Kreaturen bis hin zu den Monstern der Gegenwart. Entdecken Sie die erstaunlichen Verbindungen zwischen Fossilien und Legenden über fantastische Tiere anhand einer Ausstellung von Objekten, von denen einige vom Paléospace in Villers-sur-Mer ausgeliehen wurden. Und ja, Sie können echte Pflanzenfossilien und Nachbildungen von Dinosaurierschädeln berühren!

Eine Ausstellung für die Größten und die Kleinsten.

In Zusammenarbeit mit dem Museum Paléosapce de Villers-sur-Mer.

Italiano :

Scoprite una mostra tattile dedicata a creature antiche e fantastiche. Fate un salto indietro nel tempo, dai primi organismi viventi ai mostri di oggi, attraverso impressionanti dinosauri e creature preistoriche. Scoprite i sorprendenti legami tra fossili e leggende di animali fantastici, attraverso un’esposizione di oggetti, alcuni dei quali in prestito dal Paléospace de Villers-sur-Mer. E sì, potrete toccare veri fossili di piante e riproduzioni di crani di dinosauro!

Una mostra per grandi e piccini.

Con il sostegno del Museo del Paléosapce di Villers-sur-Mer.

Espanol :

Descubra una exposición táctil dedicada a criaturas antiguas y fantásticas. Retroceda en el tiempo, desde los primeros organismos vivos hasta los monstruos de hoy, pasando por impresionantes dinosaurios y criaturas prehistóricas. Descubra los sorprendentes vínculos entre los fósiles y las leyendas de animales fantásticos, a través de una exposición de objetos, algunos cedidos por el Paléospace de Villers-sur-Mer. Y sí, ¡podrá tocar verdaderos fósiles de plantas y reproducciones de cráneos de dinosaurios!

Una exposición para grandes y pequeños.

Con el apoyo del Museo Paléosapce de Villers-sur-Mer.

