Micro-Exposition de l’artiste Lorène Plé Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque

Micro-Exposition de l’artiste Lorène Plé

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque Calvados

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:30:00

fin : 2026-03-14 16:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Découvrez une exposition de l’artiste Lorène Plé

Cette exposition rassemble des dispositifs utilisant la lumière, le mouvement et la projection pour faire apparaître des images et des formes. Les œuvres invitent à observer ces phénomènes d’apparition et à porter attention aux relations entre matière, technique et perception. L’image devient alors un processus, à la fois mécanique, dynamique et physique. .

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie microfolie@pontleveque.fr

English : Micro-Exposition de l’artiste Lorène Plé

Discover an exhibition by the artist Lorène Plé

