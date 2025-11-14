Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Micro Festival du Film Dieulefit

Espace culturel La Halle Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Début : 2025-11-14 14:30:00
fin : 2025-11-16 19:00:00

2025-11-14

Pays, paysans hier, aujourd’hui et demain?
Espace culturel La Halle Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   pmh@memoire-histoire.org

English :

Pays, paysans yesterday, today and tomorrow?

German :

Land, Bauern gestern, heute und morgen?

Italiano :

Paese, agricoltori ieri, oggi e domani?

Espanol :

El campo, los agricultores: ayer, hoy y mañana..

L’événement Micro Festival du Film Dieulefit a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux