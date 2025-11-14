Micro Festival du Film Dieulefit
Micro Festival du Film Dieulefit vendredi 14 novembre 2025.
Micro Festival du Film
Espace culturel La Halle Dieulefit Drôme
Début : 2025-11-14 14:30:00
fin : 2025-11-16 19:00:00
2025-11-14
Pays, paysans hier, aujourd’hui et demain?
Espace culturel La Halle Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes pmh@memoire-histoire.org
English :
Pays, paysans yesterday, today and tomorrow?
German :
Land, Bauern gestern, heute und morgen?
Italiano :
Paese, agricoltori ieri, oggi e domani?
Espanol :
El campo, los agricultores: ayer, hoy y mañana..
