MICRO-FESTIVAL / PROMENADE CONTÉE – Coulonges-sur-l'Autize, 14 juin 2025 11:00

Deux-Sèvres

MICRO-FESTIVAL / PROMENADE CONTÉE Parc du château Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Organisé par Micro-Folie, le Micro-Festival, rdv le samedi 14 juin à 11h, 14h ou 16h

Vous avez déjà été en safari ? Non ? Tant mieux! Embarquez avec notre Pisteur de Faune dans une exploration de Coulonges-sur-l’Autize et découvrez les faunes qui peuplent ses rues ! Munissez-vous de vos jumelles d’explorateur et suivez notre guide qui saura vous faire entendre et voir les vies cachées dans votre commune.

Contact 07 72 45 80 14

Adresse Parc du château de Coulonges-sur-l’Autize

Parc du château

Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 45 80 14

