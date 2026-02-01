Micro-Festival Réflexion Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque

Micro-Festival Réflexion

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2026-02-14 14:30:00

fin : 2026-02-21 16:30:00

2026-02-14

Une semaine d’animations qui marque la réouverture de la Micro-Folie et la nouvelle Micro-Exposition

Le Micro-festival de Pont-l’Évêque, c’est une semaine d’animations qui marque la réouverture de la Micro-Folie, le musée numérique. Pour sa cinquième édition, nous vous proposons de plonger dans la réflexion aux côtés des œuvres de l’artiste Lorène Plé.

Visuelle, ou mentale, la réflexion demeure un mécanisme étonnant que vous pourrez expérimenter aux travers de la Micro-exposition et d’ateliers. .

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie microfolie@pontleveque.fr

English : Micro-Festival Réflexion

A week of events to mark the reopening of the Micro-Folie and the new Micro-Exhibition

