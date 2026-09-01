Micro-fictions – Chroniques intimes de luttes – Lectures sandwich Saint-Brice-en-Coglès Maen Roch

Informations pratiques

Maen Roch

Micro-fictions – Chroniques intimes de luttes – Lectures sandwich

Saint-Brice-en-Coglès 5 rue Victor Roussin Maen Roch Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 12:45:00

fin : 2026-09-17 13:30:00

Date(s) :

2026-09-17

Dans le cadre de la résidence mission de la Compagnie 3ème Acte, la compagnie approfondit son projet de création littéraire et radio scénique.

« Microfictions : Chroniques Intimes de Luttes » est un ensemble de 32 histoires courtes, fragments de vie portés par la comédienne et autrice Catherine Vigneau, comme ode au courage contagieux de celles, qui à travers leurs actes et leurs déterminations, ont su faire bouger les lignes pour obtenir plus de Justice, d’Egalité et de Liberté.

Un travail de recherche littéraire et artistique renforcé par la richesse des rencontres.

La compagnie sera en résidence de création du 14 au 18 septembre. C’est dans ce cadre que vous êtes conviés à ce temps fort. Au programme : rencontre et extraits de l’œuvre en cours de création.

Gratuit, sur inscription.

Tout public. .

Saint-Brice-en-Coglès 5 rue Victor Roussin Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 97 17 07

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English :

L’événement Micro-fictions – Chroniques intimes de luttes – Lectures sandwich Maen Roch a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne