Micro-folie | 10ème édition de la Fête du court-métrage

Salle des fêtes Liorac-sur-Louyre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

9h15: Age adulte: s’engager ou fuir Dès 12 ans > Devenir adulte suscite souvent de grandes peurs mais cet âge enrichissant propose plein d’alternatives. Nos personnages vous embarquent sur leurs chemins de réflexion.

10h45: Maturité: l’âge de la transmission Dès 12 ans > C’est dans la transmission que s’exprime la beauté du temps qui passe, c’est elle qui crée du lien entre générations. Démonstration en animations, fictions et documentaires.

13h30: Trouver sa place 10/13 ans > On est tous différents, certains plus que d’autres. Mais aucun doute: chacun a sa place dans le monde.

14h30: Bien dans ma tête 7/10 ans > Comme tout le monde, nos personnages ont des doutes. Pas de panique, ils sont bien entourés.

15h30: Temps libre 5/7 ans > Et toi, qu’est-ce que tu fais en sortant de l’école ?

16h10: Mon jardin merveilleux 3/5 ans > Allons rencontrer les êtres magiques du jardin. .

Salle des fêtes Liorac-sur-Louyre 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine microfoliebdp@ccbdp.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Micro-folie | 10ème édition de la Fête du court-métrage

L’événement Micro-folie | 10ème édition de la Fête du court-métrage Liorac-sur-Louyre a été mis à jour le 2026-03-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides