Micro-folie à Bavent Bavent

Micro-folie à Bavent

Rue de la petite justice Bavent Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-17 17:20:00

fin : 2025-12-09 20:30:00

2025-11-17

La Micro-Folie mobile de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge continue sa tournée ! L’occasion de plonger au cœur des chefs d’œuvres des musées nationaux, grâce à des outils numériques, des jeux ou encore des ateliers thématiques.

Ateliers thématiques

19 novembre 10h-11h et 11h 12h Atelier cuisine des tout-petits (De 3 à 5 ans avec adulte accompagnateur)

19 novembre 14h 17 Goûter sensoriel et lecture (Dès 7 ans avec adulte accompagnateur)

24 novembre 16h30 18h Rencontre avec Les tricotines , découvrez les travaux d’aiguilles

26 novembre 10h 12h Création de mug (Dès 6 ans avec adulte accompagnateur)

26 novembre 14h 16h30 Dans mon assiette…peinture sur céramique (Dès 7 ans avec adulte accompagnateur)

28 novembre 17h 20h La nature pas si morte découverte de la photo en studio, atelier cuisine, jeux et lectures. (Dès 6 ans avec adulte accompagnateur)

Inscription obligatoire selon les ateliers.

Programme à retrouver ci-dessous. .

Rue de la petite justice Bavent 14860 Calvados Normandie +33 2 31 24 25 93 micro.folie@ncpa.fr

English : Micro-folie à Bavent

The Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge’s mobile Micro-Folie continues its tour! An opportunity to plunge into the heart of national museum masterpieces, thanks to digital tools, games and themed workshops.

German : Micro-folie à Bavent

Die mobile Micro-Folie der Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge setzt ihre Tour fort! Die Gelegenheit, in die Meisterwerke der Nationalmuseen einzutauchen, dank digitaler Tools, Spielen oder auch thematischen Workshops.

Italiano :

La Micro-Folie mobile della Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge continua il suo tour! È un’occasione per approfondire i capolavori dei musei nazionali francesi, utilizzando strumenti digitali, giochi e laboratori tematici.

Espanol :

La Micro-Folie móvil de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge continúa su gira Es una oportunidad para profundizar en las obras maestras de los museos nacionales de Francia, utilizando herramientas digitales, juegos y talleres temáticos.

