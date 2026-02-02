Micro Folie à Belvès: Voyage au coeur de l’Egypte ancienne Pays de Belvès
Micro Folie à Belvès: Voyage au coeur de l’Egypte ancienne Pays de Belvès samedi 14 février 2026.
Micro Folie à Belvès: Voyage au coeur de l’Egypte ancienne
4 avenue Paul Crampel Pays de Belvès Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Micro Folie: Voyage au coeur de l’Egypte antique
14h: ateliers coloriages géants Toutankhouleur et sessions de jeu vidéo pour visiter librement l’Egypte antique en 3D
16h: Conférence-Temples et dieux de l’Egypte ancienne
18h30 Micro-conf’- Percez le regard énigmatique du Scribe accroupi.
Micro Folie: Voyage au coeur de l’Egypte antique
14h: ateliers coloriages géants Toutankhouleur et sessions de jeu vidéo pour visiter librement l’Egypte antique en 3D
16h: Conférence-Temples et dieux de l’Egypte ancienne_ Un cours d’histoire retransmis en direct du Grand Palais RMN
18h30 Micro-conf’- Percez le regard énigmatique du Scribe accroupi.
Sur réservation au 05 53 28 66 00 ou julia.babylon@ccvdfb.fr .
4 avenue Paul Crampel Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 28 66 00 julia.babylon@ccvdfb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Micro Folie à Belvès: Voyage au coeur de l’Egypte ancienne
Short Film Festival
For one evening, come and explore the magic of short films at Micro-Folie Périgord Noir with 3 programs for all ages!
Free Reservations required: julia.babylon@ccvdfb.fr
L’événement Micro Folie à Belvès: Voyage au coeur de l’Egypte ancienne Pays de Belvès a été mis à jour le 2026-01-29 par Périgord Noir Vallée Dordogne