Micro Folie à Belvès: Voyage au coeur de l’Egypte ancienne Pays de Belvès

Micro Folie à Belvès: Voyage au coeur de l’Egypte ancienne

4 avenue Paul Crampel Pays de Belvès Dordogne

Micro Folie: Voyage au coeur de l’Egypte antique

14h: ateliers coloriages géants Toutankhouleur et sessions de jeu vidéo pour visiter librement l’Egypte antique en 3D

16h: Conférence-Temples et dieux de l’Egypte ancienne

18h30 Micro-conf’- Percez le regard énigmatique du Scribe accroupi.

Sur réservation au 05 53 28 66 00 ou julia.babylon@ccvdfb.fr .

4 avenue Paul Crampel Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 28 66 00 julia.babylon@ccvdfb.fr

