Micro-Folie à Cognac Musée d’art et d’histoire Cognac

Micro-Folie à Cognac Musée d’art et d’histoire Cognac jeudi 10 juillet 2025.

Micro-Folie à Cognac

Musée d’art et d’histoire 48, boulevard Denfert-Rochereau Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-10

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-07-10

Du 6 mai au 30 mai, la Micro-Folie s’installe à Champmillon.

.

Musée d’art et d’histoire 48, boulevard Denfert-Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 85 31 50 microfolie@grand-cognac.fr

English :

From May 6 to May 30, the Micro-Folie takes up residence in Champmillon.

German :

Vom 6. Mai bis zum 30. Mai zieht die Micro-Folie in Champmillon ein.

Italiano :

Dal 6 al 30 maggio, la Micro-Folie sarà a Champmillon.

Espanol :

Del 6 al 30 de mayo, la Micro-Folie estará en Champmillon.

L’événement Micro-Folie à Cognac Cognac a été mis à jour le 2025-07-03 par Destination Cognac