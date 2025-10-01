Micro-folie à Heuland La Croix d’Heuland Heuland

Micro-folie à Heuland La Croix d’Heuland Heuland mercredi 1 octobre 2025.

Micro-folie à Heuland

La Croix d’Heuland 67 rue Saint Lubin Heuland Calvados

Tarif :

Date :

Début : 2025-10-01 14:00:00

fin : 2025-10-01 16:30:00

Date(s) :

2025-10-01 2025-10-02 2025-10-03

La Micro-Folie mobile de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge continue sa tournée ! L’occasion de plonger au cœur des chefs d’œuvres des musées nationaux, grâce à des outils numériques, des jeux ou encore des ateliers thématiques.

Ateliers thématiques

1er octobre 10h-11h La nature s’éveille (De 0 à 3 ans avec adulte accompagnateur)

1er octobre 14h 16h30 Cyanotype

2 octobre 17h 19h30 Découverte de l’impression 3D (Dès 13 ans)

3 octobre 14h 16h30 Jouer avec les mots (Dès 18 ans)

3 octobre 17h 20h30 Soirée « Racont’Arts » (Dès 4 ans avec adulte accompagnateur)

Inscription obligatoire selon les ateliers.

Programme à retrouver sur epn.ncpa.fr/index.php/la-micro-folie/au-programme/programme-heuland-2025 .

La Croix d’Heuland 67 rue Saint Lubin Heuland 14430 Calvados Normandie +33 2 31 24 25 93 micro.folie@ncpa.fr

English : Micro-folie à Heuland

The Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge’s mobile Micro-Folie continues its tour! An opportunity to plunge into the heart of national museum masterpieces, thanks to digital tools, games and themed workshops.

German : Micro-folie à Heuland

Die mobile Micro-Folie der Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge setzt ihre Tour fort! Die Gelegenheit, in die Meisterwerke der Nationalmuseen einzutauchen, dank digitaler Tools, Spielen oder auch thematischen Workshops.

Italiano :

La Micro-Folie mobile della Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge continua il suo tour! È un’occasione per approfondire i capolavori dei musei nazionali francesi, utilizzando strumenti digitali, giochi e laboratori tematici.

Espanol :

La Micro-Folie móvil de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge continúa su gira Es una oportunidad para profundizar en las obras maestras de los museos nacionales de Francia, utilizando herramientas digitales, juegos y talleres temáticos.

L’événement Micro-folie à Heuland Heuland a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Normandie Pays d’Auge